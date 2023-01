Secretaria de Segurança Pública cria Força Integrada para a proteção de povos tradicionais

Secretaria da Segurança Pública implantou nesta quarta-feira (25), a Força Integrada (FI) de Combate a Crimes Comuns envolvendo Povos e Comunidades Tradicionais. A portaria com a criação da FI foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (25).

A medida foi anunciada pelo subsecretário da Segurança Pública, delegado Hélio Jorge Paixão, que participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), nesta manhã.

“Atuamos com força máxima para proteger os nossos povos tradicionais desde o ano passado. Em setembro de 2022 enviamos reforço para o Extremo Sul e, integradamente com instituições federais, prendemos os autores do homicídio contra um adolescente indígena”, destacou o subsecretário da SSP.

A Força Integrada da SSP tem como objetivo prevenir e reprimir crimes envolvendo povos tradicionais, ocorridos em terras indígenas e quilombolas. Ela será composta por efetivos das polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros.

A FI iniciará sua atuação com prioridade para a região do Extremo Sul da Bahia, nos municípios de Eunápolis, Itabela, Itamaraju, Porto Seguro, Prado e Santa Cruz Cabrália.

“As ações das forças estaduais de segurança serão promovidas de forma integrada com as instituições federais”, completou o delegado Hélio Jorge.

Fonte: Ascom | Alberto Maraux