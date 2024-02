Secretaria de Trânsito abre inscrições para CNH social dia 19 em Itabuna

A Escola Municipal de Trânsito (Emtran), ligada à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Settran), abre inscrições para CNH Social nas categorias A ou B. O documento destina-se a pessoas de baixa renda e a jovens que necessitam do 1º emprego. De acordo com o secretário Thales Silva, as inscrições online serão de zero hora do próximo dia 19 às 23h59min do dia 22 de fevereiro

Entre os requisitos, os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos na data de inscrição, comprovar renda per capita de dois salários mínimos, saber ler e escrever, apresentar comprovante de domicílio em seu nome próprio, dos pais ou cônjuge, certidão de quitação eleitoral e Título de Eleitor de Itabuna, RG, CPF, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e certidão de antecedentes criminais. Beneficiários do Bolsa Família dentro das exigências também podem se inscrever.

Inserção no mercado

Segundo o secretário, o Edital será publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do município, no site oficial da Prefeitura, começando à zero hora da data de abertura. No documento também será fixado horário e data limite, já que todo o processo será feito exclusivamente de forma virtual.

O titular da Settran disse, ainda, que encerradas as inscrições haverá sorteio eletrônico das vagas para a categoria A ou B. “Com o Programa CNH Social, a gestão do prefeito Augusto Castro quer contribuir para a inserção da população itabunense de baixa renda no mercado de trabalho, por meio da primeira concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O edital pode ser baixado no Diário Oficial do Município n º 6.073, dia 1º de fevereiro, no site da Prefeitura.