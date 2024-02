Secretaria de Turismo inicia promoção do São João da Bahia

Em agradecimento aos turistas pela escolha da Bahia no Carnaval e fazendo o convite para que eles retornem no São João, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) realizou, na Quarta-feira de Cinzas (14), no aeroporto e na rodoviária de Salvador, a ação promocional “Até Breve”. A iniciativa segue, nesta quinta-feira (15), com banda de forró e dançarinos, que interagem com passageiros nacionais e do exterior, durante o embarque, em clima de festa junina.

“Queremos mostrar que, além do Carnaval, a Bahia possui outra grande festa popular, rica em cultura e tradição. O nosso São João é o maior do Brasil, que acontece em mais de 400 municípios baianos”, explicou a coordenadora do Serviço de Atendimento ao Turista (SAT), Tatiana Harfush.

“É a quinta vez que venho à Bahia. Adorei o Carnaval e deu vontade de conhecer o São João baiano. Soube que é uma festa romântica, com dança sensual”, relatou a aposentada francesa Nicole Clement, de 65 anos.

“O Carnaval foi bom demais. Eu nunca passei o São João na Bahia, mas depois dessa apresentação animada, que me surpreendeu, estou disposto a aceitar o convite para voltar, em junho”, pontuou empresário André Pegorer, 40 anos, de Curitiba.

“A Bahia tem o melhor Carnaval do mundo. A energia é indescritível. Vi muito policiamento e nenhuma briga. Não conheço os festejos juninos daqui, mas esse show de forró no embarque é um convite sedutor”, afirmou a professora universitária Lílian de Freitas, 47 anos, de São Paulo. (Fonte: Ascom/Setur)