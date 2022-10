Secretaria Municipal da Educação doará  para entidades livros didáticos sem utilidade

A Secretaria Municipal da Educação fez a regulamentação do desfazimento de livros didáticos irrecuperáveis, desatualizados ou sem utilidade para a Rede Municipal de Ensino em Itabuna, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A ação inédita foi regulamentada depois de um encontro do titular da Secretaria de Educação, professor Júnior Brandão, com a coordenadora dos Livros Didáticos do município, Márcia Peixinho e a advogada Ruth Souza.

A proposta foi submetida à Procuradoria Jurídica do Município, que deu parecer favorável, conforme adianta o secretário da Educação de Itabuna. Ele explica que com esta atitude, cooperativas e associações, além de entidades que prestam serviços socioeducacionais, serão beneficiadas com o recebimento dos livros. As bibliotecas comunitárias também receberão parte desse material, que poderá servir como pesquisa para estudantes que se utilizam desses espaços públicos.

O Secretário Júnior Brandão destaca que a gestão do prefeito Augusto Castro tem sido marcada por avanços, especialmente na educação pública em Itabuna. Ele lembra, por exemplo, que desde o início do governo, o município vem promovendo a revitalização e requalificação de prédios escolares e investindo na compra de mobiliários para as unidades escolares e creches municipais.

“Além de investir na melhoria das unidades escolares, o prefeito Augusto Castro também tem promovido a valorização dos profissionais que trabalham na educação de Itabuna, uma atitude louvável desde o início de seu governo”, frisa o secretário Júnior Brandão.

Ele cita, por exemplo, o reajuste de 33,24% concedido em março deste ano, aos mais de 1.100 professores Níveis II e III da Rede Municipal de Ensino. O valor de reajuste foi equiparado ao piso nacional, conforme lembra o Secretário. Outros 150 profissionais de Nível I também tiveram seus proventos atualizados, recebendo, inclusive, o valor retroativo aos três primeiros meses do ano. “Essa atitude do prefeito mostra não apenas a valorização, mas também o respeito à categoria”, conclui o secretário.