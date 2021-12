Secretaria Municipal de Saúde desenvolve ações no Dezembro Vermelho para combate à AIDS

Depois da caminhada na quarta-feira passada e da realização do Pedal da Prevenção, no sábado, dia 4, saindo da Praça Rio Cachoeira, em frente a Câmara Municipal de Vereadores, a Prefeitura de Itabuna, por meio do Departamento Vigilância em Saúde, está desenvolvendo uma série de atividades do Dezembro Vermelho, cujo tema é: “A vida é mais forte que a Aids”.

A diretora do Departamento Vigilância em Saúde, Maristella Antunes, disse que a campanha nacional, que vai até o dia 21 deste mês, tem o objetivo de conscientizar e prevenir a população do contágio pelo vírus HIV, que já soma 1.036 casos positivos somente em Itabuna.

“Durante o mês nós também faremos capacitações com Agentes Comunitários de Saúde, palestras e testes rápidos com funcionário do Hospital de Base, além de sala de espera nas Unidades Básicas e de Saúde da Família com testes para a população”, afirmou. Segundo ela, a prevenção será ampliada para o Instituto Aconchego, além do uso do espaço de igrejas, onde também haverá testagens e palestras sobre o tema.

Nos municípios pactuados com Itabuna no SUS foram registrados 1.948 casos de HIV, entre 2010 e 2021. “ É preciso prevenção nos casos de sexo sem proteção e é necessário fazer o teste rápido e tomar a mediação no Cerpat para prevenir o vírus. Monitoramos até os casos de estupro nos hospitais para encaminhar as pessoas para teste rápido no Cerpat”, afirmou.

“A Campanha Dezembro Vermelho será encerrada no dia 21, às 13 horas, no Teatro Candinha Dória, com tarde autógrafos e entrega de um manual, elaborado pelo urologista Júlio Brito, médico referência em DST em Itabuna, que muito contribui na luta contra a o HIV na cidade”, afirmou Maristela Antunes.