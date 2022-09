Secretaria Municipal de Saúde desenvolve atividades em Itabuna do Setembro Amarelo

Desde quinta-feira, dia 1º, e até o final do mês, está sendo desenvolvida a campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Por isso, a coordenação de Saúde Mental do Departamento de Média e Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde está divulgando as atividades que serão executadas em Itabuna. Desde quinta-feira, dia 1º, e até o final do mês, está sendo desenvolvida a campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Por isso, a coordenação de Saúde Mental do Departamento de Média e Alta Complexidade da Secretaria Municipal de Saúde está divulgando as atividades que serão executadas em Itabuna.

Um ciclo de quatro palestras será realizado nos dias 16, 19, 22 e 30, com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde da Atenção Primária sobre a importância do acolhimento aos pacientes e da assistência em saúde mental na porta de entrada dos serviços de saúde.

Além disso, haverá rodas de conversa sobre assistência em saúde mental e fluxos de atendimento em Unidades de Saúde da Família do Módulo II, em parceria com a UniFTC.

E ainda, veiculação nas redes sociais e na mídia de material informativo sobre assistência à saúde mental no município, fluxo para atendimento, quais unidades procurar para atendimento, orientações de acolhimento por parte da rede de apoio.

AMBIENTE DIGITAL

Por meio do quadro “Saúde Responde” do Instagram da Secretaria Municipal de Saúde, profissionais médicos psiquiatras e psicólogos serão convidados às sextas-feiras. Eles abordarão a temática do Setembro Amarelo e responderão às principais dúvidas da população sobre o tema e sobre as respectivas especialidades no município.

Atualmente, a Prefeitura de Itabuna tem oferta em quatro unidades especializadas na assistência a pessoas com transtornos mentais. Em casos graves e persistentes, sintomas relacionados a perda de contato com a realidade, delírios, alucinações, isolamento social, alternância entre euforia e irritabilidade, ideação suicida ou outros, a orientação é que o paciente procure diretamente um CAPS específico, preferencialmente com familiar ou responsável.

Para os atendimentos a criança ou adolescente, a referência é CAPS Infantil, para adultos a partir de 18 anos, o CAPS II, em caso de sofrimento por uso abusivo ou dependência de álcool e/outras drogas, o CAPS Álcool e Drogas, e em caso de sinais e sintomas persistentes, com impacto relativo na funcionalidade do indivíduo, procurar o Ambulatório Psicossocial, com encaminhamento da Unidade Básica de Saúde.

Vale lembrar que para situações de urgência e emergência, como em casos de surto psicótico em que a pessoa oferece risco a outros ou a si mesmo, a orientação é acionar o SAMU-192 que conduzirá o paciente à unidade hospitalar onde será avaliada sua internação em leito psiquiátrico e posterior direcionamento à uma unidade CAPS.

REFERÊNCIAS

O CAPS Infantil funciona na Rua J, nº 247, Jardim Vitória. O CAPS Álcool e Drogas, na rua E, nº 111, Banco Raso. O CAPS II, na Rua G, nº 100, Jardim Alamar, enquanto o Ambulatório Psicossocial na Avenida Félix Mendonç