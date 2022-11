Secretaria Municipal de Saúde divulga calendário de vacina para quinta e sexta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulga o calendário de vacinação que contempla quinta e sexta-feira, dias 16 a 18. Vale lembrar que a cidade está em desabastecimento de Coronavac e sem previsão de chegada das doses de acordo com o Governo do Estado.

Para a vacinação contra o Covid-19 de adultos e idosos nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, a vacinação da primeira, segunda, terceira ou quarta dose será aplicada em pessoas maiores de 18 anos conforme a disponibilidade da unidade.

A vacinação de adultos e idosos acontece das 8 as 11 e das 13 às 16h. Vale destacar que as ampolas são abertas até às 15h a fim de evitar desperdício de doses.

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro das doses anteriores.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Desta quarta à sexta-feira, crianças e adolescentes poderão ser vacinados contra o Covid-19 em todas Unidades de Saúde.

Crianças de 3 a 11 anos recebem a primeira ou segunda dose. Já os adolescentes de 12 a 17 anos poderão ser imunizados com a primeira, segunda ou terceira dose conforme seu esquema vacinal.

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro das doses anteriores. As crianças devem estar acompanhadas dos seus responsáveis.

VACINAÇÃO DE ROTINA

Em todas Unidades Básicas e de Saúde da Família também são aplicadas as vacinas de rotina para todos os públicos (crianças, adolescentes, adultos e idosos), no horário habitual.

É importante lembrar que a criança ou adolescente menor de 20 anos que não possui registro vacinal contra a meningite C poderá fazer dose única, exceto adolescente de 11 a 14 anos que terão direito a Meningite ACWY.

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro de outras vacinas.