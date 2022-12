Secretaria Municipal de Saúde divulga programação do Dezembro Vermelho em Itabuna

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Prevenção, Assistência e Tratamento (CERPAT), do Departamento de Vigilância em Saúde, divulga ações relativas à Campanha Dezembro Vermelho, mês de conscientização e prevenção ao HIV/Aids e ISTs.

No Brasil, a campanha foi instituída pela Lei n°13.504/2017, tendo como mote a conscientização para o tratamento precoce da síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e de outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O mês de dezembro foi escolhido pelo Ministério da Saúde em razão do Dia Mundial de Combate à AIDS, no dia 1°.

Em Itabuna, a campanha consiste em ações educativas nas Unidades Básicas e de Saúde da Família como salas de espera, bem como monitoramento e suporte do CERPAT para realização de testagens. No próximo dia 5 também haverá sala de espera e aconselhamentos aos pacientes assistidos pelo CERPAT seguindo os protocolos contra a Covid-19.

Já no dia 7, ocorrerá ação externa para distribuição de preservativos feminino e masculino. No dia 8, haverá ação na comunidade de Itamaracá, com a distribuição de preservativos e testagens, bem como, orientações do médico urologista Julio Brito.

No dia 13, haverá ação de testagem rápida no Núcleo de Assistência e Atividades Psicológicas em Saúde (NAAPS). No dia 15, as distribuições de preservativos, aconselhamentos e testagens vão ocorrer na Vila de Mutuns, também com a participação do médico Julio Brito, e na Creche Irmã Margarida, no Bairro Maria Pinheiro.

Já no dia 16, a Associação dos Fibromiálgicos de Itabuna e Região (AFIR) vai promover uma amostra solidária em parceria com o CERPAT com testagens rápidas, distribuição de preservativos e aconselhamentos. No mesmo dia, também ocorre palestra no Hospital Calixto Midlej com o tema “Comportamento Seguro e Hepatites Virais”..

Por fim, no dia 22, vai acontecer aconselhamento do médico Júlio Brito, distribuição de preservativos e testagens na 5ª CIRETRAN, no Complexo Policial de Itabuna, no Jardim Primavera. A coordenadora do CERPAT, Fernanda Barros, destaca a importância destes momentos para conscientização da prevenção e tratamento precoce das doenças.

“No CERPAT, somente neste ano já foram 140 casos positivados para HIV. Atualmente, assistimos 2.212 pacientes de Itabuna e dos demais 21 municípios pactuados pelo SUS. Por isso, promovemos não somente em dezembro, mas durante todo o ano a importância da prevenção, da educação sexual e do tratamento precoce que são os principais aliados na luta contra a AIDS”, concluiu.