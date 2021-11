Secretaria Municipal de Saúde esclarece aumento de casos ativos de Covid-19 em Itabuna

A Secretária Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância em Saúde vem por meio desta esclarecer o aumento inesperado de casos ativos do município de Itabuna.

Atualmente, as testagens estão sendo realizadas pela Vigilância Epidemiológica – VIEP (em domicílio); Gripário (UBS José Maria Magalhães Neto, antigo SESP); Centro Covid (Ferradas); hospitais (para os internados), que em casos suspeitos, os pacientes são encaminhados para testagem na VIEP e UPA.

Nos últimos dias, o município registrou um aumento na procura pela realização das testagens. Nesse sentido, quanto mais testagens, mais registros de casos. Segundo a Vigilância Epidemiológica, setor responsável pela apuração dos casos positivados de Covid-19, o aumento dos casos ativos é reflexo do aumento das testagens que vêm se intensificado.

Vale ressaltar, ainda, que além das unidades mencionadas, a VIEP realiza testagens periódicas em domicílio e têm realizado também as testagens nas escolas estaduais. Ademais, os resultados estão saindo em quatro dias e os casos positivos são lançados assim que saem no sistema GalBahia.

Nesse sentido, o boletim diário emitido pela Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, reflete o dia em que os resultados saíram de testagens realizadas em dias anteriores, e que foram posteriormente computados no sistema. Estes registros de casos ativos são cumulativos, a exemplo dos resultados que saem no final de semana e serão lançados no boletim da semana vigente.

Os pacientes monitorados pela VIEP têm apresentado sintomas leves e estáveis. Contudo, é preciso que a população permaneça atenta aos números de casos ativos no município. Reitera-se a importância da vacinação, medidas de prevenção e protocolos contra Covid-19 adotados durante a pandemia que ainda perdura.

A VIEP seguirá acompanhando o quantitativo de novos casos por dia e aumento significativo em relação à média móvel da semana. Em caso de aumento constante dos casos ativos, a população será comunicada e medidas serão adotadas proporcionais a essa crescente.