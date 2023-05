Secretaria Municipal de Saúde inicia preparativos da 1ª etapa do Mega Mutirão de Saúde de Itabuna

Desde o lançamento oficial do Mega Mutirão de Saúde, no Teatro Municipal Candinha Dória, dia 24, pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), a Secretaria Municipal de Saúde iniciou preparativos para realização da primeira etapa. A equipe da Central de Regulação começou o levantamento da demanda reprimida de pacientes por consultas, procedimentos médicos e exames.

Ao todo, serão oferecidos 16 procedimentos, a partir das demandas apresentadas por posto de saúde. Ou seja, será equivalente ao quantitativo de pessoas que se encontra na fila de espera de cada posto.

O levantamento também foi disponibilizado às unidades da Atenção Primária e aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que já iniciaram a realização da busca ativa desses pacientes em seus domicílios.

Àqueles pacientes não mais residentes em Itabuna, já realizaram o procedimento ou desistiram durante dessa primeira etapa, ou ainda, não confirmarem presença no mutirão, terão suas vagas disponibilizadas para outras pessoas conforme posição da fila de espera.

Confirmados todos os pacientes, serão realizados os agendamentos a partir do dia 1º de junho na Central de Regulação, no turno da manhã, a partir das 7h ou no turno da tarde a partir das 13h, podendo fazer a retirada dos cartões de agendamento a partir do dia 6 de junho nas unidades de saúde.

A diretora da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Annarony Céu, destaca que essa primeira etapa constitui um momento importante de atuação conjunta da Regulação e Atenção Primária de Saúde (APS). “Nossa equipe tem atuado dia e noite junto à APS para acelerar os preparativos”, relatou.

Ela destacou também que a preocupação é para que as ofertas sejam preenchidas para que as pessoas que aguardam na fila de espera há meses sejam contempladas.

“Esse é o compromisso do prefeito Augusto Castro e da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, na melhora da assistência à saúde a cada dia em Itabuna. Toda a equipe está alinhada neste objetivo”, finalizou.