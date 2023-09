Secretaria Municipal de Saúde recebe novos equipamentos do convênio com a AFYA

Na manhã de segunda-feira, dia 4, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu novos equipamentos da AFYA – Faculdades de Ciências Médicas – Itabuna proveniente do Programa Mais Médicos. A parceria se dá por meio do convênio firmado entre a instituição de ensino e a Prefeitura de Itabuna visando equipar e reestruturar unidades de Saúde do município.

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde foi representada pela subsecretária de Saúde, Lânia Peixoto, e pelo engenheiro civil Tiago Silva, sendo recepcionada pelo diretor da AFYA Itabuna, Luciano Tourinho e pela coordenadora do Internato da AFYA Itabuna, Sharon Sheiley.

Dentre os equipamentos recebidos estão cadeiras, ventiladores, cortinas de ar, bastão com carga de 1kg, frigobar, dentre outros.

PRÓXIMA UBS REQUALIFICADA

Nas próximas semanas, mais uma Unidade Básica de Saúde será entregue totalmente requalificada, por meio do convênio com a AFYA. Será a USF João Monteiro, no bairro Pedro Jerônimo.

Até agora, 19 de 33 postos de saúde já foram requalificados na gestão do prefeito Augusto Castro (PSD), sendo três destes totalmente com recursos próprios. Além disso, está em construção da USF Antonio Menezes Filho, no Bairro Vila Anália, por meio de convênio com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB).