Secretaria se reúne com Conselho para deliberar Plano de Saúde 2022-2025

Mais um encontro reuniu os conselheiros e representantes da Prefeitura de Itabuna na quarta-feira, dia 1º. A Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde aconteceu na UniFTC, tendo por objetivo fiscalizar e acompanhar o andamento das demandas da saúde pública do município.

O encontro, que acontece mensalmente, foi iniciado com a apresentação de informes por parte do Conselho e da Secretaria Municipal de Saúde, a exemplo do comunicado a Feira Cidadã que acontece em Itabuna na próxima segunda-feira, e do fim da segunda fase das campanhas de vacinação contra Influenza e Tríplice Viral que se encerra nesta sexta-feira, dia 2.

Em seguida, houve a discussão das pautas preliminarmente propostas como o parecer da Comissão de Finanças sobre o Plano de Saúde 2018-2021 por parte do Conselho, informações sobre o processo de elaboração do Plano de Saúde 2022-2025, e ainda, apresentação de proposta de construção de mais duas unidades básicas de saúde.

A secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes, enfatiza a importância destes encontros. “Fazemos questão de estar presentes em cada reunião com o Conselho Municipal de Saúde, pois, a transparência, responsabilidade e compromisso com a saúde pública de Itabuna são algumas das prioridades desta gestão do prefeito Augusto Castro. Por isso, reafirmamos o nosso comprometimento”, finalizou.