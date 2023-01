Secretariado da nova gestão governamental é empossado nesta terça-feira

Secretários e secretárias da atual gestão estadual foram empossados na manhã desta terça-feira (3), pelo governador Jerônimo Rodrigues e pelo vice, Geraldo Júnior, durante cerimônia realizada na área verde da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Assumiram os cargos os secretários e a Procuradora Geral do Estado, além de superintendes de programas voltados para o combate à fome e às políticas para a juventude.

Na ocasião, durante coletiva de imprensa, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância da reforma administrativa para dinamizar e melhorar a gestão pública, considerando as necessidades e a dimensão da Bahia. “Quando a gente modifica a estrutura de controle dos gastos, de captação de recursos, temos que considerar o tamanho do estado e todas as complexidades. E nós vamos interiorizar ainda mais as políticas públicas, por isso, apresentamos um corpo de secretariado com este perfil inovador. Por conta da evolução histórica, temos o objetivo de garantir mais mulheres no nosso secretariado, e trazer mais jovens”, detalhou.

Dentre as mudanças apresentadas está a extinção da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que passa a ser atendida por duas pastas: Justiça e Direitos Humanos (SJDH), sob a gestão do secretário Felipe Freitas, e a Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), que tem à frente a titular Fabya Reis. Já a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, foi transformada em Secretaria da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), que passa a ter como gestora Ângela Guimarães.

Também tomaram posse o secretário da Casa Civil, Afonso Florence, a Procuradora Geral do Estado, Bárbara Camardelli, a Superintendente de Políticas para os Povos Indígenas, Patrícia Pataxó e os titulares de duas novas coordenações gerais, a do Programa Bahia sem Fome, que será comandada por Tiago Pereira Costa, e a de Políticas para a Juventude, que terá à frente Nivaldo Millet. A cerimônia de posse da secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, se dará assim que ela for licenciada do cargo de Deputada Federal.

Educação e Saúde

A secretária da Educação Adélia Pinheiro falou sobre as ações para estabelecer estratégias para o desenvolvimento das estruturas educacionais do Estado de forma integrada. “Seguimos com o fortalecimento da educação básica e da relação entre a Secretaria e os municípios, para que possamos ter uma rede estadual fortalecida, recebendo as crianças e os jovens que vêm das redes municipais, seguindo com o ensino médio, o profissional e tecnológico e também com a educação superior, fortalecendo as nossas estaduais. Mas também sempre muito próximos com todas as universidades, institutos federais que compõem a educação superior no nosso estado”, frisou.

Na pasta da Saúde, a secretária Roberta Santana destaca a importância das políticas públicas para extinção da miséria como essenciais para a conquista de melhores índices na saúde. “O governador nos faz um grande chamamento, com o desenho da reforma do combate à fome, à pobreza e à desigualdade. Dentro dessa perspectiva a saúde se alinha. Óbvio que quando a gente trabalha no combate à pobreza e à fome, também trabalhamos numa população mais saudável. Temos outras ações em andamento, como a qualificação do acesso. Nos últimos anos tivemos um grande investimento na área, e trabalhamos agora para avançar nos modelos de gestão, no aprimoramento dos processos e dos fluxos”, explicou.