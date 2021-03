Secretário da Saúde da Bahia se desculpa com a classe artística

Após solicitar mais engajamento de artistas e influenciadores digitais no combate a pandemia do coronavírus (Covid-19) em uma postagem no Twitter, o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, utilizou a mesma rede social para se desculpar com o segmento na tarde deste domingo (28).

“Quero deixar claro meu total respeito e admiração pelo mundo artístico e cultural. São pessoas que muito contribuíram e contribuem com a sociedade e, neste momento, entendo que passam por um momento extremamente delicado em virtude da pandemia”, disse Vilas-Boas, ao complementar ainda que “se fui mal interpretado, peço desculpas. Nessa luta diária contra esse inimigo invisível, trabalhamos incansavelmente para salvar vidas, porém, infelizmente, cerca de 15 mil baianos morreram. Nesta batalha diária em prol da vida, busco a união e solidariedade de toda a sociedade. Juntos somos mais fortes”, finalizou o post.

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 2.956 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,4%) e 2.993 recuperados (+0,4%). O boletim epidemiológico deste domingo (28) também registra 74 mortes. Dos 794.437 casos confirmados desde o início da pandemia, 763.504 já são considerados recuperados, 15.973 encontram-se ativos e 14.960 tiveram óbito confirmado.