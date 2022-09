Secretário da Segurança promove reunião de avaliação com Força Tarefa em Porto Seguro

Um balanço das ações da Força Tarefa nos últimos 10 dias, no Extremo Sul da Bahia, foi apresentado ao secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino. A reunião de avaliação foi realizada na manhã desta quarta-feira (21), no município de Porto Seguro, no 8° Batalhão da Polícia Militar.

Difícil acesso, ausência de sinal de celular e de rádio, uso de armas de fogo e barreiras montadas em estradas viscinais foi o cenário apresentado pela Força Tarefa da SSP. As equipes seguem na região por tempo indeterminado.

“A nossa Força Tarefa está pautada pela imparcialidade. Continuaremos na região, atuando com base em decisões da Justiça. Os objetivos são evitar novos conflitos e preservar vidas”, enfatizou Mandarino.

Além do secretário, participaram da reunião o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini, o subcomandante-geral da PM, coronel Nilton Machado, o diretor do Departamento de Polícia Técnica, perito criminal Edson Reis, a diretora do Departamento de Polícia do Interior (Depin), delegada Rogéria Araújo, entre outras autoridades.

Reunião em Eunápolis

No auditório da OAB, em Eunápolis, às 15h30, a Secretaria da Segurança Pública reunirá as forças estaduais (polícias e bombeiros), integrantes do MPF, da Justiça, dos índios e dos produtores rurais.

Cada instituição apresentará o que está sendo realizado para impedir novos confrontos na região. Índios e produtores rurais também serão ouvidos. Após o encontro, as autoridades atenderão a imprensa.