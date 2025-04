Secretário de Comunicação Marcus Di Flora lamenta morte da jornalista Wanda Chase

O secretário de Comunicação do Estado, Marcus Di Flora, lamentou a morte da jornalista Wanda Chase, ocorrida na madrugada desta quinta-feira (3), em Salvador.

“Recebi com tristeza a notícia do falecimento de Wanda, que construiu uma carreira brilhante no jornalismo baiano e inspirou colegas de profissão pelo talento e competência”, destacou Marcus, que completou: “que seu legado de luta pela igualdade racial, paixão pela vida e compromisso com a verdade continue a inspirar as futuras gerações. À família, amigos e colegas, expresso minhas mais sinceras condolências”.