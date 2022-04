Secretário de Gestão e Inovação de Itabuna é exonerado para concorrer a cargo político

O advogado José Alberto de Lima Filho foi exonerado do cargo de Secretário de Gestão e Inovação em cumprimento à Legislação Eleitoral, permitindo que concorra a uma vaga de deputado estadual. O Decreto nº 14.863, assinado pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), foi publicado na edição desta sexta-feira, dia 1º, do Diário Oficial do Município.

Zé Alberto é graduado em direito pela Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), com pós-graduação em Lato Sensu em Direito Público pela Faculdade Jorge Amado. Com forte influência no movimento católico e com uma atuação de destaque à frente da Secretaria de Gestão e Inovação. Está no atual governo desde janeiro do ano passado. Sua indicação à Assembleia Legislativa é do prefeito Augusto Castro.