Secretário de saúde alerta para risco de surto em cidades do Sul da Bahia e orienta

Durante conversa ´com a imprensa no inicio da tarde de hoje, 9, ao lado do governador Rui Costa, o secretário de Saúde da Bahia, Fabio Vilas-Boas, chamou a atenção dos moradores da região entre Ipiaú e Ilhéus, passando por Ubatã, Ubaitaba e Uruçuca, no Sul da Bahia, para o risco de um surto de Covid 19.

Segundo ele, essa é uma região em que nesse momento, está havendo um aumento exponencial de casos da doença. “É preciso que as pessoas fiquem em casa, não vão às feiras, não abram o comércio e se tiverem que sair de casa utilizem máscaras de proteção e observem as medidas de higiene”.

O secretário alertou ainda: ‘Vamos tar todos os cuidados para evitar a aceleração de casos”. Ele Ele voltou a reforçar a necessidade de isolamento e distanciamento social.