O secretário de Saúde de Itabuna, Juvenal Maynart (foto), pediu exoneração do cargo. Informações de bastidores dão conta de que ele não concorda com a reabertura do comércio da cidade, prestes a ser decretada pelo prefeito Fernando Gomes.

Conforme o boletim divulgado ontem pela secretaria de Saúde, o município registrou mais 45 casos e uma morte. O total de casos ativos é 1.701 e houve 79 óbitos.

Desde que a pandemia chegou a Itabuna, o total de infectados é 3.063.