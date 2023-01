Secretário desmente notícia falsa sobre inscrição para concurso público em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Gestão e Inovação, vem a público desmentir notícia falsa, que há dias circula nas mídias sociais de que já estariam abertas as inscrições para o concurso público. A postagem com a informação falsa compartilha, inclusive, link com anúncio de vagas e valores das taxas de inscrição.

O secretário de Gestão e Inovação, Moisés de Carvalho (foto), informou que a Administração Municipal ainda não concluiu o processo licitatório para a contratação da empresa que será responsável pela realização do concurso.

“A licitação ainda não foi concluída. Qualquer informação a respeito do concurso, será divulgada oficialmente no site e nas redes sociais da Prefeitura de Itabuna”, alerta o secretário.

Segundo Moisés de Carvalho, é importante que a população não compartilhe esse tipo de Fake News publicado na internet. “É importante verificar os canais oficiais de comunicação da prefeitura, para confirmação da veracidade e lisura das informações veiculadas em aplicativos de comunicação. Além disso, é fundamental evitar também o compartilhamento de dados pessoais”