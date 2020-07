SECRETÁRIO É IMPRESSINDÍVEL!

Antonio Nunes de Souza*

É preocupante para todos, estarmos enfrentando uma situação bastante adversa e, literalmente, com a secretaria de saúde sem um titular para dirigir, orientar, conseguir verbas, equipamentos, cursos de proteção e especialização, etc., no sentido de combater essa pandemia que assola o mundo, trazendo óbitos e contaminações cotidianamente, colocando a população em pânico e desespero!

Se faz necessário que o nosso prefeito tome providências enérgicas e precisas, colocando imediatamente um titular qualificado nessa importante pasta, ou faça ponderações com o último ocupante que, pelo que se comenta, sua saída foi em decorrência de uma não concordância entre as partes, com relação a liberação da abertura parcial do comércio!

Estamos vendo, claramente, que as pessoas estando ávidas para voltar ao funcionamento das suas empresas, outras para conservarem seus empregos, um outro tanto em pagar suas dívidas, ou fazer recebimentos, sendo que, de alguma forma, todos estão assustados com o que poderá acontecer daqui para frente, já que o tormento não acabou. Simplesmente, presume-se que se amenizará, ou será controlada, através de vacinas e remédios que estão sendo pesquisados mundialmente!

Vale salientar, com veemência, que em função das possibilidades de contágios nos hospitais, todos os outros doentes, ou pessoas idosas que são mais passivos e vulneráveis, estejam inibidos e receosos de ir procurar as suas curas, sujeitas a serem contaminadas e, terem a possibilidade de perder a vida. Esse fato, infelizmente, é bastante preocupante, pois, sensatamente, deveríamos ter um hospital, ou unidade, em cada município, restrito para atender doenças crônicas, cirurgias e outras áreas da medicina, dando uma segurança digna aos usuários enfermos!

Basta termos no governo federal os mesmos procedimentos com relação a saúde e a educação, pois, até agora, ainda não tivemos ministros qualitativos para tais fins, tornando-se uma situação nada agradável, educacional e salutar!

Pedimos ao prefeito que, usando do seu cargo e da responsabilidade com o povo, resolva com brevidade esse problema, para que sintamos que estamos sendo assistidos com as atenções que merecemos e precisamos!

Tenho certeza que providências serão tomadas!

*Escritor-Historiador-Membro da Academia Grapiúna de [email protected]pot.com