Secretário Fábio Vilas-Boas e a juíza Eloina Machado no “Bom Dia Bahia” deste sábado

O aumento exponencial de casos de covid-19 nos municípios do sul e baixo-sul da Bahia, e as relações entre patrões e empregados no Brasil com o advento do coronavírus são dois destaques deste sábado, dia 11, do “Bom Dia Bahia”, que vai ao ar a partir das oito da manhã pela Rádio Difusora de Itabuna AM-640. O programa vai entrevistar ao vivo o cardiologista Fábio Vilas-Boas, secretário estadual de Saúde, e a juíza Eloina Machado, titular da 2ª Vara do Trabalho de Itabuna.

Fábio Vilas-Boas e Eloina Machado serão entrevistados por Ederivaldo Benedito-Bené e Dr. Andirlei Nascimento. O secretário de Saúde fará um balanço das ações do Governo do Estado no sul da Bahia, com destaques para risco de surto em cidades da região e importância do isolamento social. Já a juíza do Trabalho esclarecerá dúvidas sobre audiências, prazos processuais, negociação coletiva, suspensão de contato, teletrabalho e home office.

