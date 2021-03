Secretário Moacir Lima anuncia melhora em seu estado de saúde

Itabuna 21 de Março de 2021

Aos veículos de imprensa, amigos, colegas e familiares,

Em face a luta contra COVID-19 e reestabelecimento em rotina domiciliar até 15 de abril, venho a público agradecer todo o apoio com a melhora do meu estado de saúde.

Sabemos que são dias difíceis para o Brasil e para nossa Itabuna, que milhares de famílias não terão a oportunidade de ver seu ente querido em segurança; isso nos abala profundamente, e também nos dá força para continuar trabalhando no combate à doença e na segurança dos meios de vida e trabalho da nossa comunidade.

Por isso, será sempre tempo de reconhecer aqueles que lutam na linha de frente pela vida. Agradeço em nome da secretária de Saúde de Itabuna, Livia Mendes, a todos os profissionais que me atenderam no leito hospitalar da Santa Casa do município, sob a gestão da Dra. Ana Carolina; agradeço também ao atendimento da UTI, dirigida pelo médico Dr. Nilson Ribeiro, onde a seguir convalesci no reconhecido Hospital de Ilhéus, dirigido pelo Dr. Jorge Viana.

Em nome da família, agradeço também as centenas de mensagem e orações recebidas dos colegas da Prefeitura de Itabuna, em nome do prefeito Augusto Castro, que mantém firme seu compromisso com toda cidade; do partido PSB, da Secretaria de Saúde do Estado em razão da atenção do Dr. Fábio Vilas Boas e do assessor Pablo Barbosa; do secretário de Meio Ambiente do Estado Sr. João Carlos Oliveira; do Secretário da Fazenda e amigo da família Manoel Vitório, da valiosa equipe de Comunicação da Prefeitura de Itabuna; e dos amigos e familiares que reforçaram seus laços diuturnamente nos momentos mais críticos da doença.

Por fim, sabemos que é na luta que se apresentam os verdadeiros lutadores e lutadoras, e foi na nossa luta que se afirmou o amigo e médico Dr. Renato Costa, em sua atenção à minha família, ao meu delicado estado de saúde e ao equilíbrio necessário para atravessar essa tempestade.

Desejo saúde a todos e compreensão de que estamos atravessando esse período difícil e de muitas provações. Só unidos, em solidariedade com os que mais precisam, devemos ter atenção às recomendações contra COVID-19 e ampla vacinação, chegaremos à tranquilidade que tanto almejamos.

*Moacir Smith Lima*

Secretário licenciado de Agricultura e Meio Ambiente de Itabuna