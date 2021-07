Secretário Nacional de Saneamento do MDR visita CVR Costa do Cacau

O Secretário Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, visitou na tarde desta quinta-feira (15) as instalações da CVR Costa do Cacau, localizada às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna). A CVR é a única empresa no Sul da Bahia credenciada para a coleta de resíduos sólidos, com todas as licenças ambientais concedidas pelo Ibama e Inema.

Durante a visita, o secretário conheceu as intalações da CVR Costa do Cacau, como os sistemas de recepção, aterro sanitário e os cuidados com a preservação do meio ambiente, que inclui um espaço para educação ambiental aberto à comunidade.

“Esse empreendimento tem um impacto altamente positivo para toda a região. O fim dos lixões, e nisso Itabuna está dando um grande exemplo, contribui muito com a saúde da população evitando doenças e com o meio ambiente, eliminando a contaminação do rios e lençóis freáticos”, disse Pedro Maranhão. Segundo ele, “o tratamento correto dos resíduos também beneficia a economia, já que o lixo se tornou uma matéria prima com grandes oportunidades de reaproveitamento, como a reciclagem, a compostagem para adubo orgânico, a geração de energia, os biocombustíveis, que atrairão empresas para o Sul da Bahia”.

NOVOS EMPREENDIMENTOS E INCLUSÃO SOCIAL

A Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Marco de Saneamento determinam a destinação de resíduos em locais adequado e a CVR Costa do Cacau, com sua capacidade operacional e expertise no setor, já atende cerca de 30 instituições e empresas regionais. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, que acompanhou o secretário na visita à CVR, afirmou que “o fim do lixão foi uma grande ação de inclusão social neste nosso início de governo. Itabuna avançou através da parceria com a CVR Costa do Cacau, tirando centenas de famílias de uma condição de vulnerabilidade e garantindo uma vida digna. É preciso focar acima de tudo no ser humano”.

Augusto disse ainda “estamos trabalhando para atrair novas empresas, que valorizam políticas públicas de sustentabilidade, além de fortalecer cooperativas de catadores para geração de emprego e renda”. A CVR Costa do Cacau tem a participação do grupo capixaba Marca Ambiental, empresa pioneira e a maior do Espírito Santo, atuando desde 1995 em soluções completas para resíduos, com forte impacto para a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

O diretor comercial da CVR, Rodrigo Zaché, destacou que “a empresa vem dando uma contribuição importante na melhoria da qualidade de vida da população e na conservação ambiental, com foco na sustentabilidade”. “E na parte social, estamos dando todo apoio aos catadores em parceria com a prefeitura, num processo de inserção, com a capacitação, implantação de coleta seletiva, num local adequado para reciclagem e beneficiamento dos resíduos”, finalizou.