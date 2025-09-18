Secretário Pablo Barrozo prestigia Festa da Farinha em Buerarema a convite de Élio Almeida

O secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia, Pablo Barrozo, participou, nesta quarta-feira (17), das comemorações pelo 66º aniversário de emancipação política de Buerarema, no sul da Bahia. A visita ocorreu a convite do ex-presidente da Câmara de Vereadores e empresário Élio Almeida, o Elinho.

Na programação, Barrozo acompanhou a Festa da Farinha, evento tradicional do município, que incluiu o Concurso de Torra da Farinha de Mandioca, visita a estandes e degustação da culinária local. O secretário também concedeu entrevista a uma emissora de rádio.

“Vim a Buerarema a convite de Elinho, amigo pessoal e apaixonado por sua cidade. Dentro e fora do mandato, ele sempre luta de forma incansável por investimentos para o município”, afirmou Pablo Barrozo.

Elinho agradeceu a presença do secretário e destacou sua contribuição para o fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca. “Sua participação na Festa da Farinha demonstra o compromisso com nossa economia e com os produtores locais”, ressaltou.

Durante o evento o secretário na companhia de Elinho, manteve um encontro com os prefeitos de Buerarema Gel da Farmácia (União Brasil) e de São José da Vitória, Rodson Pereira Costa (Podemos).

A agenda de Barrozo incluiu ainda uma recepção com lideranças regionais e população realizada na residência de Elinho.

Com economia baseada na produção de cacau, mandioca e seus derivados e comércio, Buerarema é conhecida como a “Terra da Farinha”, considerada a melhor do Brasil. O município surgiu a partir do povoado de Macuco e, em 1943, recebeu o nome atual, de origem tupi, que significa “madeira fedida”. A emancipação política ocorreu em 17 de setembro de 1959, quando se desmembrou de Itabuna.