Secretário Ricardo Xavier se reúne com representantes do Sesi Sul e do Sebrae

O secretário de Indústria, Comércio, Emprego e Renda de Itabuna, Ricardo Xavier, recebeu representantes do Serviço Social da Indústria (Sesi Sul). Na visita de cortesia ao Centro Administrativo Firmino Alves, na manhã de terça-feira, dia 26, diversos temas foram abordados.

A visita teve o objetivo de apresentação pelo Sesi Sul de projetos e serviços disponibilizados à formação de jovens e adultos nas áreas de Educação, Saúde e Esportes. Para Ricardo Xavier, encontros como estes são de extrema importância por possibilitar a abertura de um leque de oportunidades.



“ Neste início da gestão do prefeito Augusto Castro nos reunimos com representantes de várias entidades, a exemplo do Sebrae e CDL e agora Sesi Sul, o que vai nos permitir ações integradas e planejadas na construção de uma agenda de cursos de capacitação de mão de obra”, destacou.

O secretário lembra que a criação de oportunidades para jovens egressos dos cursos de graduação de instituição de ensino superior foi um dos temas abordados durante a campanha. Ricardo Xavier assegura que, com a interlocução permanente com instituições como Sebrae e Sesi, será possível elaborar saídas.

Já o gerente da Unidade Sesi Sul, Alexandre Régis, falou da importância para o município das capacitações na área educacional. “Temos formações para professores e gestores excelentes para o segmento da educação”, lembrou. “Estamos empenhados em firmar parcerias que tragam resultados positivos para Itabuna”, adiantou.

Há uma semana, Ricardo Xavier, esteve reunido com a gerente regional do Sebrae, Claudiana Figueiredo, no intuito de planejar estratégias e viabilizar parcerias voltadas para o fomento do comércio local.

Participaram da reunião, o superintendente de Emprego e Renda, Marcos Alves; o Diretor de Fomento à Indústria, Othon Henrique Dantas; e os gerentes de departamento, Adriana Alves; Bruno Almeida; Carlos Góes; Murilo Guimarães e Thadeu Campos.

“A capacitação do microempreendedor e do empreendedor individual, a consultoria e o incentivo profissional são essenciais para o desenvolvimento do comércio local e a consequente geração de empregos”, comentou o secretário.