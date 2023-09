Secretários de Comunicação criam conselho e elegem André Curvello presidente

Debates sobre a comunicação pública nas diferentes regiões do país, o combate à desinformação e às fake news e a importância do diálogo com os órgãos de controle, para aprimoramento da gestão pública. Esses foram temas que orientaram o 1º Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Comunicação Social, realizado na quinta-feira (15), no Fera Palace Hotel, Centro Histórico de Salvador. No evento, que reuniu gestores e representantes de 22 estados brasileiros, foi criado o Conselho Nacional de Secretarias de Comunicação.

O secretário de comunicação da Bahia, André Curvello, foi eleito presidente; a secretária do Espírito Santo, Flávia Mignoni, atuará como vice-presidente, e a secretária do Amapá, Ilziane Launé, vai secretariar. André afirmou que dará o ponta pé inicial na atuação do Conselho. “A pedido dos colegas secretários, vou dar uma colaboração, no sentido de fortalecer o Conselho, que é totalmente democrático. O propósito é fortalecer a comunicação pública no Brasil”, afirmou Curvello.

Para o secretário de comunicação de Sergipe, o Conselho será uma forma de atuar com base em normativas, além de ter referência do trabalho realizado em outros estados. “A expectativa é de que traga uma normativa, busque uma forma de encontrar resolutividade de forma conjunta, defina um eixo para que, em uma só voz, possamos deliberar sobre questões relativas à comunicação frente à sociedade’’.

Os gestores estão finalizando uma carta com as principais metas do Conselho Nacional de Secretarias de Comunicação para os próximos anos, com base no que foi discutido durante o 1º Fórum.

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues esteve presente no evento como chefe do Executivo, para escutar os secretários e falou da importância da comunicação pública para o fortalecimento da democracia. Também participaram, na parte da manhã, o vice-governador Geraldo Júnior, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), Inaldo Paixão, e a procuradora Luciane Rosa Croda, representando a Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Fotos: Joá Souza/GOVBA