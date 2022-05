Secretários municipais de Itabuna vistoriam campos amadores visando Interbairros

Quatro campos de várzea de um total de 15 que vão sediar jogos do Campeonato Interbairros de Futebol 2022 foram vistoriados ns quinta-feira, dia (26, pelos secretários municipais de Esporte e Lazer, Maico Franco, Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr, e de Relações Institucionais e Comunicação, José Alcântara. A competição está prevista para começar no final de julho.

As visitas foram acompanhadas também pelo superintendente de Serviços Públicos, Sousa Lino, que reafirmou o compromisso da gestão do prefeito Augusto Castro na melhoria dos campos para o Interbairros, pelo professor Paulo Roberto Rezende, Paulão, e pelo coordenador do Campeonato Interbairros de Futebol, Gabriel Silva.

No São Pedro, as melhorias serão realizadas em todo o entorno do campo. Para o secretário de Esporte e Lazer, a vistoria de hoje aumenta a expectativa para o início do Campeonato Interbairros. “É a maior competição do esporte amador da Bahia pelo número de equipes participantes. Por isso, viemos acompanhado do titular da Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr, para traçar o que será feito”, disse Maico Franco.

O coordenador do Campeonato Interbairros de Futebol 2022, Gabriel Silva disse que, além da melhoria, está prevista mais estrutura nos campos amadores para torcedores, equipes de apoio e vendedores ambulantes durante os jogos que são sempre realizados nas manhãs de domingo ou feriados.

“Nossa preocupação também é com uma logística que dê mais conforto aos atletas, a Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e à imprensa esportiva, com a instalação de toldos e banheiros químicos. Não podemos esquecer que o Campeonato Interbairros vai além do futebol, pois movimenta o mercado informal e valoriza as comunidades participantes ou não”, afirmou

EXPECTATIVA

Para quem pratica o futebol, como dirigentes, técnicos e atletas, a requalificação dos campos de várzea será mais um incentivo. “ É um Campeonato de muito entretenimento e que une a população, além de o futebol ser fundamental na educação”, disse Wilson Ferreira, morador do Conjunto Habitacional Ceplac.

Já no São Pedro, o ex-jogador de futebol profissional Manoel Ferreira dos Santos, o Miel, lembrou da relevância do campo do bairro para os atletas. “Alan Bahia, eu mesmo e outros jogadores começamos nossas carreiras no mundo da bola aqui. Atualmente, trabalhamos para inserir as crianças no esporte”, disse.

“ Aqui é nossa segunda casa onde fazemos um trabalho com os jogadores iniciantes para que chegue longe, em clubes médios e grandes. Por isso, dependemos muito da Secretaria de Esporte” , afirmou o professor da Escola de Base do São Pedro, Rilmadson Santos.

CAMPO AMADOR

Durante a visita ao Campo do Futebol Amador, no Jardim Primavera, o secretário de Infraestrutura e Urbanismo, Almir Melo Jr, reiterou o empenho da Prefeitura e do Governo do Estado nas obras de requalificação que estão em andamento. “Entramos aqui com a terraplanagem, drenagem e limpeza. Nosso trabalho já foi concluído, agora vamos aguardar a vistoria da Sudesb”, afirmou.

Segundo o secretário Alcântara Pellegrini o titular da SIURB, Almir Melo Jr, vai levar ao Governo da Bahia a proposta para a construção de um estacionamento no Campo do Futebol Amador, vizinho ao CAIC Jorge Amado.

“Todos nós sabemos quão importante é este equipamento para a prática do futebol e mais ainda para o Campeonato Interbairros, competição que já se aproxima”, completou o superintendente Sousa Lino. Ele disse ainda que o campo do Conjunto Habitacional Ceplac vai ganhar campo de areia que

onde será aplicado rolo compactador para melhorar a infraestrutura para os jogos.