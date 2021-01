Segue Feira de Economia Solidária no Shopping Jequitibá, em Itabuna

Devido ao sucesso na comercialização e com pouco mais de um mês, a Feira do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul segue em funcionamento no Shopping Jequitibá, em Itabuna. É de segunda a sábado, das 10 às 21 horas e aos domingos e Feriados, das 14 às 20 horas, seguindo o horário de abertura do centro de compras.

O espaço do Cesol fica na antiga loja da Cia do Terno (em frente à franquia da Ortobom) e agrega produtos variados incluindo bebidas, alimentos e artesanatos produzidos por empreendedores econômicos solidários da região Sul da Bahia.

A comercialização dos itens neste e em outros espaços influencia diretamente na geração de renda para os grupos produtivos que atuam com a agricultura familiar e economia solidária no território garantindo o sustento de famílias e, consequentemente, proporcionando desenvolvimento local e regional, conforme aponta o coordenador Thiago Fernandes.

“É uma oportunidade incrível para esses produtores – que atendemos com assistência técnica e formação – escoarem os produtos feitos aqui em nossa região que traduzem, sobretudo, a diversidade de aromas, cores e sabores do Sul da Bahia. É a cultura da economia solidária sendo propagada e, ao mesmo tempo, gerando renda e independência financeira aos empreendedores.”, conclui.

A feira está no Shopping Jequitibá desde o dia 17 de dezembro, quando foi realizada a abertura oficial contando com a presença de integrantes da Associação Beneficente Josué de Castro, Cesol Litoral Sul e Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), do governo do estado – pasta responsável pelo investimento na política pública de incentivo à economia solidária na Bahia. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)