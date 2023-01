Segue o líder! Itabuna vence em Ilhéus e mantém 100% de aproveitamento

Sensação do Campeonato Baiano, o Itabuna venceu o Barcelona na reabertura do estádio Mário Pessoa, neste sábado, 21, em Ilhéus. O resultado deixa o Dragão do Sul com nove pontos em três jogos. Portanto, 100% de aproveitamento, o que lhe garante a liderança da competição.

O Itabuna foi melhor em campo durante todo o jogo. Assim, mereceu a vitória diante de um estádio lotado. O único gol do jogo foi marcado por Cesinha, no primeiro tempo, depois de uma boa jogada construída a partir da defesa.

O melhor jogador em campo foi Cesinha. Além de fazer o gol, o atacante acertou a trave do Barcelona depois de uma bela jogada no segundo tempo. Com três gols, ele é um dos artilheiros do Baianão.

Ainda no segundo tempo, o Barcelona marcou dois gols, anulados por impedimento. Na quarta rodada, o Itabuna enfrenta o Juazeirense, enquanto que o Barcelona pega o Bahia de Feira.