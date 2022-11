Segunda edição do Projeto Natal de Luzes e Sonhos será lançada hoje em Itabuna

Nesta quarta-feira, dia 30, às 17 horas, na Praça Olinto Leone, será lançada oficialmente a segunda edição do Projeto Natal de Luzes e Sonhos pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD). Além da decoração natalina, sob a temática “A Magia do Circo”, é esperada a chegada do Papai Noel e conhecida a programação de shows e apresentações artísticas prepara pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) em parceria com a Prefeitura.

O roteiro do evento começa com a abertura da Casa do Papai Noel, que terá carrinho de pipoca, penteadeira, camarim, cabideiro com roupas de circo, biombos, baús, perucas, além de malabares, cartolas, monociclo e uma rumbeira, personagem com roupas em tecidos nobres, o que remete à arte circense.

“Nesse momento, toda a praça, que conta com uma árvore de Natal de mais de 15 metros de altura, será totalmente iluminada, com lâmpadas coloridas”, disse Gabriel Brito, coordenador de produção.

Em seguida, o Bom Velhinho, o prefeito Augusto Castro e o público vão atravessar a passarela sobre o rio, para o segundo momento da cerimônia: inauguração do Presépio, montado na Praça Rio Cachoeira. Além da imagem do Menino Jesus e dos Reis Magos, o presépio tem duas árvores de Natal com seis metros de altura.

O presidente da FICC, Aldo Rebouças, afirmou que Itabuna tem o maior natal do interior da Bahia. Segundo ele, a ornamentação é um incentivo à cultura da cidade. “No palco do presépio serão realizadas apresentações teatrais, de dança e de música”, disse.

Ele destacou a importância do Natal de Luzes e Sonhos para as vendas no comércio nesta época do ano que antecede a maior festa da cristandade. “Em 2021, o crescimento no comércio foi superior a 8% em comparação ao ano anterior, segundo pesquisa da CDL. Nossa expectativa é que nesse ano os números sejam ainda maiores”, falou Aldo.

“O evento é mais uma oportunidade de mostrar para as pessoas a magia dessa época. E, efervescer o sentimento de paz e felicidade para quem visitar a decoração em ambas as praças”, frisa Gabriel Brito, coordenador de produção do Projeto Natal de Luzes e Sonhos.