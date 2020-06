Segunda-feira de muita confusão no comércio de Itabuna

O clima é tenso neste momento em Itabuna, diante da iniciativa de alguns comerciantes de abrir suas lojas mesmo sem autorização oficial da Prefeitura. A avenida do Cinquentenário e ruas transversais, no centro da cidade, estão ocupadas pela polícia, bem como por guardas municipais.

Concentrados, esses setores de segurança saíram do jardim do Ó e desceram a Cinquentenário, avenida onde está a maioria das lojas de Itabuna. Todo aquele comerciante que insiste em abrir é notificado e orientado a aguardar uma decisão em decreto.

Tudo isso está acontecendo porque, na semana passada, o prefeito Fernando Gomes anunciou em entrevistas que a reabertura do comércio itabunense seria realmente a partir de hoje. Contudo, o Ministério Público rechaçou a ideia.

O MP argumentou que a transmissão do Coronavírus ainda não está sob controle na cidade. Aqui, de acordo com o boletim epidemiológico, o número de pessoas infectadas passa de 1.100. Já a quantidade de óbitos caminha para 50.

Com base nesse cenário, o Ministério Público pediu à Prefeitura um relatório técnico. Ou seja, espécie de prova de que o comércio já reúne condições de reabrir. Esse relatório, porém, ainda não foi entregue ao MP.

Enquanto isso, os comerciantes são obrigados a se contentar com o prejuízo, já que estão há três meses de portas fechadas. Com faturamento zero, eles não perdem a oportunidade de se queixar da Prefeitura e do governo do estado. Alegam, portanto, perseguição.