Seinfra realizará serviços de manutenção programada na Ponte Jorge Amado em Ilheus

A Ponte Jorge Amado, em Ilhéus, passará por uma manutenção programada no mês de dezembro por se tratar de uma ponte marítima sob influência direta de maresia, necessitando de intervenção periódica, especialmente no Guarda – Corpo, que mais sofre com a ação da salinidade, fator que intensifica o processo de corrosão.

As obras, que serão realizadas pela SEINFRA, incluem a substituição de um segmento de 24 metros de guarda corpo, devido ao avanço da corrosão. A última manutenção foi realizada em 2022 e incluiu a manutenção de postes de iluminação pública e placas de sinalização.

A Ponte Jorge Amado, sobre o Rio Cachoeira, liga o centro de Ilhéus ao bairro do Pontal, e foi concluída em junho de 2020. Com investimentos de R$ 132.3 milhões, tem uma extensão de 533 metros e integra o sistema viário Ilhéus-Pontal/BA-001. É a primeira ponte estaiada da Bahia e um cartão-postal da Terra da Gabriela.