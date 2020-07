SEJA SENSATO! 

Antonio Nunes de Souza*

Diziam antigamente que afobado comia quente, depois passaram a dizer que comia cru, agora podem dizer que afobados não comem!

Essa é a realidade que estamos presenciando, com o afrouxamento da quarentena, dando uma oportunidade com certa antecipação, para que o comércio volte a abrir, as pessoas cuidarem das recuperações de seus empregos e atividades empreendedoras, ou seja, tentar acertar as coisas e regularizar em parte, os enormes prejuízos causados por essa endemia maldita e perigosa, com pressa e sem precauções, todos foram para as ruas, aumentando as contaminações e óbitos, fazendo com que os órgãos da lei, determinem os fechamentos e os retornos de horários viáveis e possíveis para transitar nas ruas!

Resultado: Voltou tudo à estaca zero, perdemos uma primeira oportunidade, somente por termos nos comportados com afobação!

Temos que fixar em nossas mentes que estamos lutando contra uma doença grave, que ainda não foi descoberta uma vacina, comprovadamente eficaz, que veio numa hora super difícil para nós, que estamos enfrentando uma administração presidencial sem qualificação que, somente os cegos e fanáticos veem algo de positivo nos quase dois anos de gestão!

Querer às pressas consertar os estragos é praticamente impossível, pois, ainda estamos sendo atacados vilmente e o ministério da Saúde , que já foram nomeados vários, não conseguiu oferecer acomodações, equipamentos e nem remédios para dar uma sustentação viável e necessária para a população.

Assim sendo, temos que ter o máximo de cautela, prevenir para não ter que remediar, lembrar-se que já tivemos em outras situações bastante adversas e, com a força de trabalho do povo brasileiro, conseguimos dar a volta por cima, sacodir a poeira e vencer os acidentes de percursos!

Sigam esse provérbio que é cheio de verdade: A PRESSA É INIMIGA DA PERFEIÇÃO!

*Escritor-Historiador-Membro da Academia Grapiúna de [email protected]ot.com