Seleção de Itajuípe perde o título do Intermunicipal em casa

Nos pênaltis, a seleção de Itajuípe perdeu para Quijingue e desperdiçou a chance de tornar-se tricampeã do Campeonato Intermunicipal. O jogo decisivo foi na tarde deste domingo, 13, no estádio Humberto Badaró.

Quijingue, município com cerca de 30 mil habitantes, é vizinho de Euclides da Cunha, no norte da Bahia. Foi a segunda vez que a seleção local, que conquistou o título inédito, participou do Intermunicipal.

Em relação ao jogo, aconteceu de tudo no gramado: confusão, quatro expulsões (dois jogadores de cada lado), duas viradas, cinco gols no tempo normal e pênaltis.

A seleção de Itajuípe entrou em campo com a vantagem do empate, pois tinha vencido a primeira partida, em Quijingue, por 1 a 0, domingo passado. No primeiro tempo, levou um gol, mas virou para 2 a 1.

Assim, Itajuípe começo o segundo tempo com a vantagem ainda maior. Porém, cedeu o empate e levou uma virada logo em seguida. O resultado levou a decisão para os pênaltis, e Quijingue performou melhor: perdeu apenas uma cobrança, enquanto que o adversário perdeu três, o que lhe permitiu levantar o troféu Ednaldo Rodrigues.