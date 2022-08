Selo Ona para o hospital Calixto Midlej Filho em Itabuna 

O Hospital Calixto Midlej Filho acaba de defender a manutenção do Selo de Qualificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA), nível 1, conquistado depois de participar de um longo e rigoroso processo de avaliação das organizações que atuam na área de saúde. A mais importante unidade hospitalar do sul e extremo-sul da Bahia manteve a certificação ao atender aos padrões e requisitos exigidos para promoção da qualidade e segurança do paciente.

A visita virtual dos avaliadores da ONA ocorreu oito meses após a unidade hospitalar ter obtido o selo. Para obter a certificação, o Calixto Midlej Filho teve verificado mais de 1,7 mil requisitos relacionados a estrutura hospitalar, processos, padrões e fluxos de segurança e qualidade da assistência prestada ao paciente. Durante a avaliação de manutenção do selo, nos dias 16 e 17, diretores da Santa Casa de Itabuna e condenadores do HCMF responderam questionamentos e apresentaram um resumo das ações executadas nos últimos oito meses.

A coordenadora do Escritório Integrado de Qualidade e Segurança do Paciente (EIQSP) da Santa Casa, Jackelinne Simões, avalia como positiva a visita. “Nossa primeira visita de manutenção foi uma excelente oportunidade para apresentarmos os avanços construídos a partir das oportunidades de melhoria deixadas na visita de certificação. Também conseguimos ouvir outras contribuições, a partir das expertises das avaliadoras, para seguirmos qualificando nossos processos”, observa Simões.

Jackelinne Simões explica que a metodologia da acreditação ONA prevê que, após a certificação, a unidade hospitalar segue, durante dois anos, recebendo visitas de manutenção do selo de qualidade a cada oito meses. O processo para acreditação ONA é rigoroso e poucos hospitais na Bahia conquistaram esse certificado. Até o início deste ano, 11 unidades de saúde geridas pelas Santas Casas possuíam a certificação no estado.