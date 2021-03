Sem aulas presenciais, escolas de Jussari passam por reforma

Pintura, reboco, instalação de forro e pias, reparos estruturais … Esta tem sido a rotina vivenciada nos prédios escolares do município de Jussari, em meio à pandemia. Desde que o coronavírus chegou, há aproximadamente um ano, o ambiente escolar mudou, sem perspectivas para a retomada das aulas presenciais.

Enquanto as atividades acontecem de forma remota, o prefeito Antônio Valete destaca que é preciso se preparar para o novo normal. “Não podemos esperar a oficialização de um novo calendário escolar para reformarmos as escolas; quando as aulas presenciais voltarem, já estaremos prontos, com todas as adequações realizadas. É um investimento alto, quem faz reformas em casa sabe disso; imagine em prédios escolares, onde a necessidade de reformas é ainda maior, mas é necessário”, enfatizou.

Além das escolas municipais, o município conta ainda com duas creches e escolas na zona rural, que também passarão por melhorias. Atualmente, as aulas seguem na modalidade remota, com entrega de blocos de atividades na sede, distrito e zona rural.