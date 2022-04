Semana chama atenção para necessidades e vitórias dos autistas

A realidade das pessoas autistas, condição nem sempre descoberta ainda na infância, entra mais uma vez no foco das discussões. Neste sábado (02), transcorre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e terá início em Itabuna uma semana de atividades para fazer jus à rima diversão com reflexão.

Tais ações são promovidas pela AMA (Associação de Pais e Amigos do Autista). Para começar, haverá uma tarde azul, a partir das 14 horas. Segundo o voluntário Bruno Diego Machado, foi preparado um espaço lúdico, na equoterapia, exclusivo para os associados, com brinquedos e lanches para a criançada. “É um dia para eles se relacionarem, para as famílias terem contato com as outras”, explica ele, ouvido pelo Diário Bahia.

Ao longo da semana, haverá mobilização online nas redes sociais da AMA (@amaitabuna), um momento para discussão sobre a causa do autismo, com palestra da psicóloga.

Já no domingo (03), haverá um festival de tortas, na avenida Rio Cachoeira, em comemoração aos cinco anos daquela Associação. Será próximo à quadra de esportes e todos estão convidados a degustar um sabor e colaborar com a causa da entidade, que até então tem 100 assistidos.

“Estaremos com um estande montado ali perto da quadra de esportes. As tortas estão sendo doadas não apenas por pais de autistas, mas de pessoas físicas e empresas”, informa o voluntário.

No dia 05, ocorre a “Noite Azul”, a partir das 18h30min, com palestra sobre “Autismo: conhecer para entender e entender para incluir”. Na oportunidade, será entregue o título “Amigo da AMA”, na Terceira Via Hall. Este evento será aberto ao público.

Trabalho da associação

A AMA já possui certificado de utilidade pública, aprovado pela Câmara de Vereadores em 2017, mas ainda não recebe recursos públicos. A manutenção, explica Bruno Diego, se dá pela ação dos voluntários – inclusive com doações.

Por falar em Legislativo, uma sessão especial no Plenário Raymundo Lima deverá ocorrer ainda este mês (em data a definir), para compartilhar com a sociedade demandas enfrentadas pela entidade.

No sábado (09), para encerrar, haverá o pit stop do autismo nos principais semáforos da cidade, às 09 horas. Como é de praxe em ações do tipo, serão distribuídos panfletos e informações sobre o autismo, bem como sobre o trabalho daquela entidade – exclusivamente mantida pela valorosa ação de voluntários.

Cabe lembrar, por fim, que qualquer pessoa (com e sem vínculo religioso) pode contribuir com as atividades da AMA. “Hoje mesmo, a voluntária Rosimeire (sobrenome), uma senhora já de idade mediana, sem nenhum parente autista, tomou conhecimento da AMA, e toda quarta-feira devota tempo auxiliando na limpeza, escritório, qualquer coisa que venha a necessidade lá.

Contamos com contribuições a partir de quinze reais, vinte…”, exemplifica, sobre a força da ação voluntária no local.

Mais informações sobre a entidade podem ser obtidas no e-mail [email protected] e no telefone (73) 98804-2431. A sede está situada à Rua do Prado, número 90, bairro Conceição.