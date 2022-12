Semana começa em Itabuna com limpeza de bueiros e canais

Na manhã desta segunda-feira, dia 26, começou com muito trabalho a limpeza de canais e a desobstrução de bueiros pelas equipes da Prefeitura de Itabuna. Os serviços estão sendo executados pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB), por meio da Superintendência de Serviços Públicos.

De acordo com o diretor de Obras da SIURB, Franklin Pereira dos Santos, o canal de macrodrenagem do Bairro São Caetano, nas imediações da Rua José Bonifácio, passa por uma limpeza geral. Outras equipes estão no Bairro Urbis IV, fazendo a limpeza e a desobstrução de bueiros.

“São serviços executados durante todo o ano, mas que recebem uma atenção especial em períodos chuvosos, porque as águas da chuva terminam carreando para dentro das caixas resíduos que a própria população joga nas ruas. Isso tem consequências sérias com alagamentos”, comentou o diretor de Obras.

Ele ainda completa: “Daí, a importância da manutenção constante dessas estruturas e a Prefeitura de Itabuna vem fazendo esse trabalho com muito rigor. Desde a retirada de areia a resíduos para que a passagem da água das chuvas não seja bloqueada”, finalizou.