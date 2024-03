Semana da Páscoa no Jequitibá tem oficinas, brincadeiras e pintura facial

A programação especial de Páscoa do Shopping Jequitibá em Itabuna prossegue nesta semana, com atividades que vão encantar as crianças e pessoas de todas as idades, numa data que celebra o recomeço e a confraternização, embalados pela magia do chocolate.

Nesta terça-feira, dia 26, a partir das 16 horas tem Oficina de Artesanato do IART e na quarta, no mesmo horário, a Oficina de Cupcakes com o Centro Público de Economia Solidária-Cesol Litoral Sul, na lounge da C&A, destinadas ao público infantil.

A programação da Páscoa no Jequitibá será encerrada no domingo, dia 31, a partir das 15 horas, no piso superior, com Recreação com a Turma Juca Kids, pintura facial com inspiração na Páscoa e a presença do Coelho que simboliza a festa e faz a alegria da criançada.

Além disso, as lojas do Shopping Jequitibá estão oferecendo uma variedade de Ovos de Páscoa de vários tipos e sabores, incluindo produtos artesanais com cacau de origem, uma tendência que a cada ano conquista mais consumidores.

Mais informações em www.shoppingjequitiba.com.br