Semana das Profissões na Universidade La Salle

Explore um universo de possibilidades para o seu futuro! A equipe multidisciplinar do Universo La Salle conecta alunos do ensino médio aos cursos de graduação para que conheçam e se familiarizem com suas futuras profissões.

Está chegando mais um grande evento do Universo La Salle e a sua escola é nossa grande convidada!

Preparamos uma semana especial para os alunos do ensino médio com um universo de possibilidades!

INSCRIÇÕES ABERTAS!

Venha participar desta MISSÃO PARA O FUTURO junto com o Universo La Salle, nos dias 25 a 29 de outubro teremos uma programação intensa de atividades.

Faça já a sua inscrição e receba os links das atividades da nossa Semana das Profissões!

Programação de 25 a 29 de outubro:

Segunda-feira 25/10

10h Live Abertura

14h Orientação Profissional e quiz das profissões

Terça-feira 26/10

14h Oficina de Currículo e dicas para entrevistas

Bate-papo com Coordenadores

15h Meeting área de Gestão e Negócios

16h Meeting área Educação e Cultura

Quarta-feira 27/10

14h Centro Internacional e os Caminhos do intercâmbio

Bate papo com os coordenadores

15h Meeting Inovação e Tecnologia

19h Formação Google para professores

Quinta-feira 28/10

Bate papo com os coordenadores

14h Meeting área saúde

16h Meeting Direito

19h Bate papo Egresso EAD

Sexta-feira 29/10

14h Redação nota mil – dicas curso Letras e Pré-Vestibular Fênix

16h Missão Universo – com o aluno e YouTuber Cristian Westphal

17h Palestra Superação

Através deste link abaixo os alunos se inscrevem e eles receberão o link de acesso para participar gratuitamente da Semana das Profissões:

Preencha o formulário de inscrição da semana das profissões:

https://pordentroda.unilasalle.edu.br/semana-das-profissoes-universo-la-salle

Mais informações pelo telefone/WhatsApp (73) 99829-5891 e no endereço do polo EAD em Itabuna (Rua Nina Barreto, 56, bairro Nossa Sra. de Fátima).