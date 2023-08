Semana de Inovação em Ilhéus promove atividades para impulsionar desenvolvimento

Ilhéus está prestes a receber um dos eventos mais aguardados do ano: a 2ª Semana de Inovação. Entre os dias 18 e 26 de agosto, a cidade será palco de uma série de atividades que prometem impulsionar o desenvolvimento local e disseminar conhecimento sobre as mais diversas áreas inovadoras. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo no link.

A semana é promovida por iniciativa da Prefeitura Municipal com correalização do Sebrae e do Sindicato das Indústrias de aparelhos elétricos, eletrônicos, computadores, informática e similares dos municípios de Ilhéus e Itabuna, Estado da Bahia – Sinec.

O evento já é uma referência no calendário regional e traz uma programação diversificada, repleta de atrações que chamam a atenção do público. A Semana de Inovação busca também proporcionar aos participantes um ambiente propício para a troca de experiências e networking.

A gerente regional do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, salienta que a busca por inovação e novas oportunidades de negócios tem sido uma estratégia fundamental para o crescimento das cidades. “Nesse sentido, Ilhéus tem se destacado, atraindo investimentos e talentos, tornando-se um polo promissor para startups e empresas inovadoras. A Semana de Inovação é vista como uma plataforma para fomentar ainda mais esse cenário, trazendo visibilidade para o ecossistema empreendedor da região”, disse.

Confira a programação

18/08 – Multiverso que é uma exposição interativa que mesclará arte e tecnologia, trazendo instalações e experiências imersivas para os participantes.

21/08 – Abertura da Semana Municipal de Inovação com o renomado futurista e especialista em inovação, Thiago Mattos.

22/08 – Abertura da 2ª Edição do Cacau Valley IFestival com Diogo Cortiz e Leka Hattori, dois nomes reconhecidos no cenário empreendedor nacional.

23 e 24/08 – Cacau Valley IFestival com diversas oficinas e palestras acontecerão simultaneamente.

24/08 – Check-in Costa do Cacau: Tendências e oportunidades para decolar o negócio de turismo