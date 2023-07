Semana de liquidação no shopping de Itabuna

O Shopping Jequitibá em Itabuna promove até o próximo dia 21 a liquidação “Jequitibá Off”. São vários produtos entre roupas, calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, brinquedos, etc., com até 60% de descontos no ´inverno quente de promoção!´

A campanha pretende aquecer as vendas no período pós-junino e oferecer aos clientes, do mais completo centro de comércio, serviços e lazer/entretenimento do Sul da Bahia, a opção de um variado mix de produtos com preços especiais.

A relação de lojas participantes e as principais promoções podem ser conferidas nas redes sociais do shopping e em www.shoppingjequitiba.com.br