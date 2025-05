SEMANA DE MUSEUS CONTA A HISTÓRIA REGIONAL E ATRAI PÚBLICO RECORDE

A 23ª Semana de Museus está movimentando os espaços culturais de Ilhéus e Itabuna com uma série de exposições abertas ao público até o dia 27 de maio. A iniciativa, organizada pela Rede Uesc de Museus com apoio do Centro de Cultura Teosópolis (CCT), celebra o papel dos museus na preservação da memória e na formação cultural da população.

Em Itabuna, o Centro Cultural Teosópolis, localizado na Rua Professor Vieira Lima, 298, Praça dos Eucaliptos, bairro da Conceição, exibe a mostra “Praça Olinto Leone, Marco Inicial da Cidade de Itabuna”, que destaca a importância histórica de um dos principais espaços públicos do município.

No Centro de Documentação (Cedoc) da Universidade Estadual de Santa Cruz está em cartaz a exposição “A Batalha do Sequeiro do Espinho”, que aborda episódios marcantes da história regional.

Em Ilhéus, o Museu do Cacau na Rua Eustáquio Bastos, centro da cidade, homenageia o centenário de nascimento do escritor grapiúna Euclides Neto com a mostra “Euclides Neto – Um Espírito Livre (1925–2025)”. De volta a Itabuna, o Museu Amélia Amado, no Complexo da Ação Fraternal de Itabuna(AFI), exibe a exposição “Itabuna: 115 Anos de Folia”, celebrando a cultura popular e as tradições festivas da cidade.

A programação também incluiu palestras ministradas por historiadores e autores de livros, que ocorrem ao longo da semana nos diversos espaços culturais participantes. Estudantes da rede pública e privada têm visitado as exposições, fortalecendo a aproximação entre ambiente escolar e o patrimônio histórico.

A professora Janete Macedo, uma das coordenadoras do evento, comemorou a participação popular. “A adesão do público e o interesse dos estudantes mostram o quanto iniciativas como esta são fundamentais para valorizar nossa história”, afirmou.

A seguir, a cobertura fotográfica do evento.