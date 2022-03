Semana do Artesão Empreendedor até sexta em Ilhéus

Com uma programação especial de palestras 100% gratuitas para o crescimento e valorização do mercado de artesanato, o Sebrae promove a Semana do Artesão Empreendedor em Ilhéus. É nesta quinta (17) e sexta-feira (18), no auditório do Edifício Premier, onde são abordados temas essenciais para uma jornada de sucesso. As inscrições podem ser feitas pela internet.

Segundo os organizadores, o objetivo da ação é também promover o aprimoramento e o crescimento de vendas do segmento de artesanato, oferecendo capacitações sobre técnicas do setor nas mídias sociais. Entre os assuntos, precificação e a jornada de soluções oferecidas pelo Sebrae para o artesão/artista.

“Os artesãos representam e reforçam os costumes, as características, a arte e a história de um povo ou comunidade. Eles desempenham um importante papel na sociedade. Além disso, o artesanato também está diretamente relacionado a vários setores da economia criativa. Alguns destinos chegam a ser reconhecidos pelos produtos que retratam a cultura local. Por tudo isso, o Sebrae valoriza esse segmento e está promovendo diversas iniciativas para apoiá-los”, salientou a gestora do Sebrae, Claudia Iglesias.

Como participar

Nesta quinta, a programação contará com a palestra “Artesanato nas mídias sociais”, às 18 horas. No dia seguinte, a turma aprenderá “Como definir o preço de venda no artesanato”, e ainda a “Jornada e soluções para o artesão”. Tudo a partir das 14 horas.

As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Outras informações também podem ser obtidas por meio dos telefones (73) 98253-1426 e (73) 3634-4068.