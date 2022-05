Semana do MEI terá mais de 300 vagas gratuitas em Ilhéus e Itabuna

O Sebrae em Ilhéus promove a Semana de capacitação para o MEI, entre os dias 16 a 20 de maio, nas cidades de Ilhéus e Itabuna, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), com o intuito de auxiliar o micro empreendedor a crescer, aumentar os lucros e tornar a empresa mais competitiva. São 300 vagas gratuitas e as inscrições podem ser feitas nos postos do Credibahia, nos pontos do SAC ou nas Salas do Empreendedor de Ilhéus e Itabuna e também pelo site https://bit.ly/agendasebraeios.

Dentre os temas abordado, estão: Como planejar o meu negócio; Como encontrar bons fornecedores; Como definir o preço de venda; Como aumentar as suas vendas e Como controlar o fluxo de caixa. Em Ilhéus as palestras acontecerão no auditório da Secretária de Saúde, das 14h às 18h e, em Itabuna, os encontros serão na sede do Sebrae, localizada na Rua Paulino Vieira, 175, centro, das 18h às 22h.

“A intenção é qualificar os microempreendedores individuais da região para que eles possam desempenhar melhor suas funções com os temas escolhidos, em parceria entre as instituições. Lembrando que temos mais de 10 mil MEI em Itabuna e quase a mesma quantidade em Ilhéus e a proposta é que tenhamos esse grupo mais qualificado para enfrentar os desafios do cotidiano através do conhecimento, para criar condições de se manterem no mercado”, informou o gerente adjunto do Sebrae em Ilhéus, Michel Lima.

As informações completas sobre a Semana do MEI podem ser obtidas por meio da Central de Relacionamento Sebrae, no telefone 0800 570 0800.