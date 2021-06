Semana do Meio Ambiente estimula reflexão e crítica em Itabuna

Um ciclo de lives programadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente marca as comemorações da Semana do Meio Ambiente em Itabuna. A programação começou na manhã de sábado (5), com um passeio ciclístico que percorreu várias ruas e avenidas da cidade.

Dezenas de ciclistas de diversos grupos de pedal participaram do evento, que teve o apoio da Trifil, CVR Costa do Cacau e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O ciclo de palestras virtuais (lives) começou ontem (7), às 17h30min, com a temática sobre o “Descarte Correto de Embalagem de Agrotóxicos”, cuja abordagem contou com a atuação da diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de Itabuna, Cilene Nascimento, e da gestora da Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas do Sul da Bahia (Arisba), Andréa Brito. As transmissões estão acontecendo pelo Instagram oficial: @prefeituradeitabuna.

A programação teve sequência, às 18h30min, com a participação da secretária municipal de Planejamento de Itabuna, Sônia Fontes, e do engenheiro agrônomo Pedro Jerônimo, que trataram da temática “Aterro Sanitário e Coleta Seletiva”.

Mais discussões

Nesta terça-feira, mais duas lives estão programadas. A primeira contará com a presença da bióloga e educadora ambiental Alana Couto e do engenheiro ambiental Diego Ramires, que abordarão questões relacionadas ao “Licenciamento Ambiental”.

Em seguida, o administrador Cláudio Lyrio e o engenheiro agrônomo Rodrigo Haun vão falar sobre “Orgânicos: produção e comercialização”.

Encerrando a programação da Semana do Meio Ambiente, na quarta-feira (9), as professoras Valerie Nicollier e Alana Couto atuarão na live que tratará sobre “Ações de Educação Ambiental”.

De acordo com a diretora de Meio Ambiente da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Itabuna, o objetivo do ciclo de palestras é despertar a consciência da comunidade em geral para a responsabilidade de todo cidadão com o meio ambiente.