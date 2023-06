Semana do Meio Ambiente no Jequitibá tem entrega de mudas e oficinas de reciclagem

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, está com uma programação diversificada para celebrar a Semana do Meio Ambiente e incentivar a conservação da natureza.

A programação começou na segunda-feira (5) com os alunos da Spring School, e terá ainda a participação das escolas Arco-Íris, Geórgia e Ieprol apresentando trabalhos sobre meio ambiente. Durante toda a semana o Comitê de Sustentabilidade do Grupo Mulheres do Brasil realiza a coleta de pilhas usadas, para a destinação correta.

E do dia 5 ao dia 10, a Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis de Itabuna – AACRRI promove ações de conscientização sobre coleta seletiva. No mesmo período, a unidade de O Boticário no shopping promove a ação Boti Recicla, coletando embalagens usadas de cosméticos de todas as marcas.

Para incentivar o replantio de árvores em toda a região, a CVR Costa do Cacau, responsável pelo armazenamento correto de resíduos sólidos no Sul da Bahia estará entregando mudas de ipê amarelo, ipê rosa, goiaba, graviola, manga, pitanga e murta. Além disso, está sendo feita a distribuição de uma cartilha de Educação Ambiental.

O gerente comercial da CVR Costa do Cacau, Maurício Ramos Sena, destaca que “a distribuição de mudas contribui pra deixar as cidades mais verdes, contribuindo para um ambiente mais saudável para a população”.

Fechando a programação no dia 10, às 16 horas, a Caese e o Comitê de Sustentabilidade promovem uma oficina de materiais recicláveis para crianças.

Para a superintendente do Shopping Jequitibá, Vera Guimaraes, “apoiar uma ação que valoriza a conservação ambiental através da educação orienta as crianças como cuidar na natureza e garantir um futuro com qualidade de vida”.

A Semana do Meio Ambiente é uma parceria do Shopping Jequitibá com a CVR Costa do Cacau, O Boticário, Prefeitura de Itabuna, Recicla Itabuna, Mãos que Reciclam, Grupo Mulheres do Brasil-Comitê de Sustentabilidade e Caese.