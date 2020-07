Semana Sebrae começa na próxima segunda-feira

Os empresários que não se inscreveram ainda têm a oportunidade de participar da Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, que começa na próxima segunda-feira (27). Porém, é preciso garantir logo presença, pois as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas no endereço www.semanasebrae.com.br.

O evento, que este ano acontece de forma online e gratuita, oferece, no total, 4.375 vagas em 30 capacitações, que serão realizadas em plataformas como WhatsApp, Instagram e Zoom. A Semana Sebrae será realizada até o dia 31 de julho, oferecendo aos empresários cursos, oficinas e seminários.

As capacitações são direcionadas para donos de micro e pequenos negócios e, nesta edição, vai trazer conteúdos focados em temas como finanças, marketing digital, liderança, além da apresentação de cases de sucesso. O participante poderá ainda fazer o download do e-book exclusivo: “Empresário do novo mundo: como retomar o controle de sua empresa”, que estará disponível por tempo limitado na página da Semana Sebrae. Um dos objetivos do evento é contribuir com a disseminação de conhecimento para que os empresários possam superar a crise gerada pela pandemia.

A programação completa pode ser conferida no site www.semanasebrae.com.br. Os empresários inscritos poderão participar dos workshops Mão Na Massa; cursos via Instagram; oficinas via WhatsApp; painéis setoriais focados em alimentos, beleza e cosméticos, economia criativa e moda; Seminário BIM, para negócios da construção civil; oficinas de pitch; uma maratona de lives com cases de sucesso e o encontro com o especialista em varejo, Fred Alecrim, no Deu Match.

Dúvidas podem ser esclarecidas na Central de Relacionamento Sebrae, no 0800 570 0800. A ligação é gratuita.