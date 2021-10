Semana Sebrae movimenta Sul da Bahia com capacitação empresarial

A Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, maior evento de educação executiva do estado, aconteceu de 4 a 8 de outubro, respeitando todos os protocolos de segurança, com saldo de mais de mil empresários capacitados na região Sul. Foram 11 capacitações, entre oficinas e palestras, incluindo o circuito de workshop “Retomada digital – Turbine suas vendas na internet”, com a presença do especialista Rapha Falcão. Ele trabalha com marketing desde 2008 e atua frente a diversas estratégias na área, em oito municípios.

Agregação de conhecimento e possibilidade de crescimento de marca foram os principais pontos destacados pela empreendedora Clara Rosa, dona da Embalaços, que produz laços infantis. “Mesmo eu já tendo uma vivência diária no meio digital, é sempre bom ter contato com alguém que tem bastante conteúdo e experiência para passar, para que possamos nos renovar, abrir a mente e adquirir novos conhecimentos”, declarou Clara.

O mesmo pensamento foi compartilhado pelo empreendedor George Alves, dono da marca Jack Stange, que acredita nos treinamentos para auxiliar a região como um todo. “Temos poucos eventos como esse na cidade e até na região. Trazer essas informações abre um pouco mais a cabeça das pessoas sobre a importância das redes sociais, que por aqui ainda é muito tímida. As empresas ainda não buscam investir na área e essa palestra veio para auxiliar aos empreendedores a ampliarem a visão”, pontuou.

Marco na região

Oito municípios do Sul da Bahia receberam a Semana Sebrae. Uma novidade na região foi a realização dos workshops nas cidades de Canavieiras, Una e Ubaitaba. Os empreendedores, além de receberem o treinamento sobre mídias digitais, foram também capacitados com palestras sobre agronegócio e turismo. Os eventos contaram com a presença do ex-prefeito da cidade de Gramado/RS, Pedro Bertolucci, e os especialistas Aldir Parisi e Mirian Rocha.

Para o gerente adjunto do Sebrae em Ilhéus, Michel Lima, a realização do evento foi um marco para a região. “O resultado da Semana Sebrae foi bastante produtivo, inclusive pelos feedbacks dos empreendedores e dos parceiros. Dessa vez, a gente conseguiu ampliar o leque de cidades que receberam o evento, e, além do marketing digital, conseguimos também focar na integração do agro com o turismo, eventos de inovação e a Sexta da Oportunidade. Então, o evento só reafirmou a importância dos pequenos negócios na região e a importante presença do Sebrae, ofertando serviços relevantes e de qualidade para os empreendedores”, concluiu.